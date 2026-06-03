Milano 9:54
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:54
10.342 -0,31%
24.932 -0,77%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13.520,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13.198,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13.090,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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