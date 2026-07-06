VDP, 35 anni nel segno della crescita al servizio delle infrastrutture italiane

(Teleborsa) - Trentacinque anni di attività, una crescita costante e un ruolo sempre più consolidato nel panorama dell'ingegneria italiana. VDP celebra un importante traguardo della propria storia, ripercorrendo un percorso imprenditoriale che, dal 1991 a oggi, l'ha vista affermarsi come partner di riferimento per amministrazioni pubbliche, enti, concessionari e società partecipate nella progettazione e realizzazione di opere strategiche per il Paese.



Nel corso di oltre tre decenni la società ha accompagnato l'evoluzione del settore delle infrastrutture, sviluppando competenze specialistiche nei servizi di ingegneria, dalla progettazione alla direzione dei lavori, dal project management al coordinamento della sicurezza, fino al collaudo e alla consulenza tecnica. Un modello fondato sulla qualità progettuale, sull'innovazione e sulla capacità di affrontare interventi complessi, contribuendo alla modernizzazione delle infrastrutture italiane e alla diffusione di soluzioni sempre più orientate alla sostenibilità e alla digitalizzazione.



L'anniversario coincide con una fase di particolare dinamismo per il comparto dell'ingegneria e dell'architettura organizzata, protagonista negli ultimi anni di una significativa crescita grazie agli investimenti destinati alle infrastrutture, alla rigenerazione urbana e alla transizione ecologica. Uno scenario nel quale realtà come VDP sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più centrale, mettendo a disposizione competenze tecniche, capacità organizzative e una visione multidisciplinare indispensabile per la realizzazione delle opere pubbliche del futuro.



A suggellare questo importante traguardo, VDP ha riunito alla Terrazza Caffarelli rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e delle professioni in una serata celebrativa che si è trasformata anche in un momento di confronto sulle prospettive del settore.

Tra gli ospiti erano presenti assessori regionali e comunali, commissari di Governo, parlamentari, amministratori delegati di società partecipate, manager, imprenditori, professionisti ed esponenti del mondo accademico. Ha preso parte all'evento anche il presidente di OICE, l'associazione di Confindustria che rappresenta le società di ingegneria e architettura, a conferma del ruolo sempre più strategico che il comparto riveste per la competitività del sistema Paese.



Con lo skyline di Roma a fare da cornice, la serata ha celebrato non solo un anniversario aziendale, ma soprattutto il percorso di una società che in 35 anni ha saputo costruire competenze, affidabilità e relazioni istituzionali, accompagnando l'evoluzione del mercato delle infrastrutture e contribuendo alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.

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