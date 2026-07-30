Farmacosmo, ricavi trimestrali in aumento del 19% ma semestre in calo del 10%
(Teleborsa) - I ricavi complessivi del Gruppo Farmacosmo del secondo trimestre 2026 si attestano a circa 9,9 milioni di euro, in aumento del 19%
rispetto al primo trimestre 2026. Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività ed è pertanto trainato dal segmento Retail. La strategia di diversificazione dei ricavi, su più verticali del mondo del benessere, si è rilevata vincente assorbendo completamente la chiusura di dicembre 2025 del canale B2B.
I ricavi complessivi di Gruppo del primo semestre si attestano a circa 18,4 milioni, in diminuzione del 10% rispetto a 20,4 milioni di Euro al primo semestre 2025 (dato riesposto per tenere conto delle cessioni intervenute nel corso del 2025).
ContactU e Profumeriaweb crescono rispettivamente del 13% e del 18% rispetto al 1° trimestre 2026 e del 14% e 18% rispetto al 1° semestre 2025, attestandosi nel semestre rispettivamente a circa 0,45 milioni di Euro e a più di 2 milioni di Euro. Farmacosmo.it cresce del 19% rispetto al trimestre precedente e continua a concentrare i propri sforzi su una maggiore marginalità sul venduto confermando la direzione del Piano Industriale per il 2026. Pharmasi cresce del 19% trimestre su trimestre.
I ricavi semestrali del pharma si attestano a circa 16 milioni di Euro in diminuzione del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma con una marginalità cresciuta di un ulteriore 3%.
L’AOV (il carrello medio) dei portali è così figurato: Farmacosmo Euro 102, Pharmasi Euro 69,5, ProfumeriaWeb Euro 70. Si tratta di valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento.
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