Farnborough International Airshow: SACE a fianco filiera aerospaziale italiana

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha partecipato al Farnborough International Airshow 2026 con una delegazione guidata dal Presidente Guglielmo Picchi e Cristiana Portale, Responsabile per l'Europa, Asia centrale e Ucraina. L’evento, in programma nel Regno Unito dal 20 al 24 luglio, riunisce i principali protagonisti internazionali dell’aerospazio, dell’aviazione e della difesa. In occasione della manifestazione, presso l’Ambasciata d’Italia a Londra e alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, si è tenuto un incontro istituzionale dedicato al ruolo dell’Italia e della sua industria in uno scenario internazionale in profonda trasformazione.



La partecipazione di SACE si inserisce nell’impegno dell’azienda a sostegno delle filiere produttive italiane ad alta intensità tecnologica, accompagnandone la crescita sui mercati internazionali e favorendo nuove opportunità di collaborazione con controparti, investitori e grandi operatori globali.



“L’aerospazio rappresenta una filiera strategica per la competitività e la sicurezza economica del nostro Paese, nella quale l’Italia esprime competenze industriali, capacità tecnologiche e una forte propensione all’innovazione”, ha dichiarato Guglielmo Picchi, Presidente di SACE. “Essere presenti a Farnborough significa valorizzare queste eccellenze nel principale luogo di confronto internazionale del settore. SACE è pronta a mettere a disposizione strumenti assicurativo-finanziari, conoscenza dei mercati e relazioni internazionali per accompagnare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita e consolidamento all’estero”.



La presenza al Farnborough International Airshow - chiude la nota - è coerente con il Piano Strategico SACE50 2026-2028, che rafforza il ruolo di SACE come leva di politica industriale ed economica a supporto dell’export, delle filiere produttive e dei progetti strategici per la competitività del Sistema Paese.

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