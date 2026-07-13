Giunti Psychometrics, CEO José Sales Grade: quotazione in Borsa naturale evoluzione della crescita, pronti a rafforzare leadership

(Teleborsa) - José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics
- società leader a livello internazionale nel settore della psicometria, assessment psicologico e sviluppo del capitale umano, con focus sullo sviluppo e commercializzazione di test psicologici e strumentali di valutazione utilizzati in diversi ambiti: clinico, scolastico, orientamento, orientamento e formazione professionale - ha così commentato
la scelta di intraprendere il percorso di quotazione e la recente apertura del book building agli investitori istituzionali e agli investitori retail
. Grande interesse da parte di investitori istituzionali internazionali
, in particolare inglesi, francesi e spagnoli, per il book building della Società
che chiuderà
ufficialmente domani 14 luglio
.
"Ci avviciniamo a questo passaggio con grande entusiasmo e con la consapevolezza
che la quotazione in Borsa Italiana rappresenti la naturale evoluzione di un percorso di crescita costruito in oltre settant'anni di storia. Oggi la salute mentale è una delle grandi priorità sociali ed economiche del nostro tempo
, cresce l'attenzione delle istituzioni, delle imprese e dei sistemi sanitari, mentre aumenta la domanda di strumenti scientifici e tecnologie affidabili per la valutazione psicologica e lo sviluppo del capitale umano. È in questo scenario che vogliamo continuare a crescere, rafforzando la nostra leadership internazionale e accelerando gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo
.
L'apertura del book building
segna l'ingresso in una fase decisiva del nostro percorso verso la Borsa
e siamo molto soddisfatti dell'interesse
che il progetto sta riscuotendo tra gli investitori incontrati nel corso del roadshow nelle principali capitali europee. Allo stesso tempo, abbiamo fortemente voluto che il book fosse aperto anche al mondo retail
. Siamo particolarmente orgogliosi che questa sia la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana
, in questo modo anche i risparmiatori potranno partecipare all'offerta in modo semplice e immediato
, rendendo questa operazione ancora più innovativa, accessibile e inclusiva
.
Crediamo sia importante offrire anche ai risparmiatori la possibilità di partecipare al percorso di crescita di un'azienda italiana che opera in un settore destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale
per il benessere delle persone e per lo sviluppo della società. Riteniamo, infatti, che nei prossimi anni la salute mentale diventerà uno dei principali mercati della prevenzione e della sanità digitale, in quest’ottica abbiamo intrapreso il percorso di quotazione con l'obiettivo di consolidare il nostro ruolo e posizionamento
tra gli attori internazionali di riferimento coinvolti in questa importante trasformazione".