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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,69%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.599,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,69%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,69% e termina gli scambi a 25.599,02 punti.
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