Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 17:38
28.744 -0,86%
Dow Jones 17:38
49.460 -0,45%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,65%

Il FTSE MIB termina a 48.354,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,65%
Milano porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 48.354,89 punti.
Condividi
```