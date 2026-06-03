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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Retail
Avanza con forza il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua gli scambi a 975,2 punti.
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