Milano 9:57
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Dow Jones 2-giu
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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 452,11 punti, ritracciando dell'1,42%.
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