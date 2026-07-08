BPER, FABI: accordo sul premio aziendale da 2.250 euro

(Teleborsa) - La Fabi, insieme alle altre organizzazioni sindacali (First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), ha raggiunto in Bper l'accordo sul premio aziendale (Vap) 2026, che sarà erogato nel 2027, ottenendo un significativo miglioramento economico rispetto allo scorso anno. L'intesa prevede, al raggiungimento degli obiettivi definiti per il 2026, un premio medio pari a 2.250 euro, riferito al personale inquadrato nel 4° livello retributivo della terza area professionale. Il premio sarà composto da una quota in denaro, convertibile volontariamente in welfare, e da una quota uguale per tutti i dipendenti. Le somme eventualmente destinate al welfare beneficeranno di una maggiorazione del 18%, mentre il valore complessivo del premio registra un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo dello scorso anno.



"Il risultato raggiunto al termine di una trattativa molto impegnativa è di grandissima soddisfazione - dichiara Antonella Sboro, coordinatrice Fabi in Bper - Si è consolidato e rafforzato un elemento per noi importantissimo: la necessità di riconoscere un premio aziendale che non premi solo in ragione dell'inquadramento, ma anche affermando che tutti i dipendenti contribuiscono in egual misura ai risultati aziendali. Il significativo incremento economico raggiunto riconosce l'impegno di tutte le persone e assicura la giusta soddisfazione. L'intesa raggiunta introduce inoltre un importante elemento di trasparenza, superando definitivamente il criterio della cosiddetta "figura media", che rendeva poco chiaro il calcolo degli importi spettanti".

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