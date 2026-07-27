Fincantieri, sottoscritto accordo con i soci reinvestitori di NextGeo

(Teleborsa) - Nell’ambito dell’acquisizione
di NextGeo Solutions Europe
, Fincantieri
comunica che è stato sottoscritto il previsto accordo
con i soci esponenti del Top Management di NextGeo (i “Soci Reinvestitori”).
L’accordo prevede che i Soci Reinvestitori, che reinvestiranno oltre il 70% delle proprie quote
attualmente detenute, cedano
a Fincantieri - alla data di esecuzione - partecipazioni complessivamente rappresentative del 4,13%
del capitale sociale di NextGeo. In aggiunta, è stato concordato che i soci potranno uscire progressivamente
dal capitale della società, in coincidenza con l’approvazione dei Bilanci relativi agli esercizi 2027 -2028 -2029, attraverso una serie di opzioni put e call.
"Stiamo costruendo la prima piattaforma europea capace di operare, connettere, proteggere e governare il dominio subacqueo attraverso servizi, droni, sensori, comunicazioni, sistemi di difesa e piattaforme strategiche.", ha commentato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri.
L’operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di Fincantieri per la creazione di un campione internazionale della subacquea
, fondato sull'integrazione di competenze distintive, tecnologie e servizi lungo l'intera catena del valore del settore underwater.