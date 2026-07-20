ERG e Statkraft siglano accordo per fornitura di oltre 800 GWh di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - ERG , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto con Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile in Europa, un Power Purchase Agreement (PPA) di natura finanziaria e con profilo "pay as produced" della durata di 7 anni, a partire dal 1° gennaio 2027. Il contratto prevede la fornitura di circa 118 GWh/anno di energia elettrica e di un volume equivalente di Garanzie Di Origine prodotte dagli impianti eolici di ERG nel Sud Italia, già realizzati e in esercizio.



"Questo accordo, concluso con una primaria azienda energetica europea, ci consente di dare ulteriore visibilità al nostro percorso di stabilizzazione dei ricavi - ha detto Paolo Merli, AD di ERG - Grazie a quest'ultimo PPA il Gruppo supera quota 3,8 TWh/anno di energia contrattualizzata negli ultimi 5 anni".



"Questo PPA rafforza ulteriormente il portafoglio di Statkraft nel mercato italiano e ribadisce il nostro impegno a sostenere la crescita delle energie rinnovabili attraverso soluzioni di mercato su misura per i clienti corporate - ha aggiunto Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy di Statkraft - L'integrazione di energia eolica di alta qualità nel nostro portafoglio amplia la capacità di offrire soluzioni di approvvigionamento energetico flessibili e personalizzate, supportando i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi di fornitura energetica e sostenibilità, e contribuendo al contempo alla transizione energetica dell'Italia".

Condividi

```