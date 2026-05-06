Francoforte: giornata depressa per RWE

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia energetica tedesca , che presenta una flessione del 2,99%.



L'andamento di RWE nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore tedesco di energia . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59,76 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 57,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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