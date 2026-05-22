Francoforte: risultato positivo per Puma

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Puma , in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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