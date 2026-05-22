Francoforte: risultato positivo per Puma
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Puma, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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