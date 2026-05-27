Francoforte: positiva la giornata per Puma
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Puma, che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Puma classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,28 Euro e primo supporto individuato a 28,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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