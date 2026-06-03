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Londra: calo per Astrazeneca

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Astrazeneca
Ribasso composto e controllato per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che presenta una flessione del 3,51% sui valori precedenti.
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