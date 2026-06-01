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Londra: calo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Fresnillo
Rosso per il leader mondiale dell'argento, che sta segnando un calo del 3,13%.
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