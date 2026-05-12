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Londra: si concentrano le vendite su Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Vodafone
Sottotono il gruppo britannico telefonico, che passa di mano con un calo del 3,78%.
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