Londra: giornata depressa per Burberry
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso inglese, che sta segnando un calo del 2,52%.
Il trend di Burberry mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della casa di moda britannica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 11,6 sterline. Primo supporto visto a 11,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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