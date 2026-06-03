Londra: giornata depressa per Burberry

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso inglese , che sta segnando un calo del 2,52%.



Il trend di Burberry mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della casa di moda britannica . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 11,6 sterline. Primo supporto visto a 11,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```