Londra: balza in avanti Burberry
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso inglese, che lievita del 2,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la casa di moda britannica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,04 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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