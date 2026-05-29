Londra: andamento rialzista per Burberry
(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso inglese, che avanza bene dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda britannica sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,19 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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