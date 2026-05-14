Londra: rosso per Burberry

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese , con una flessione del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda britannica . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Burberry evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,58 sterline. Primo supporto a 10,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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