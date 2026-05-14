Londra: rosso per Burberry
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese, con una flessione del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda britannica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Burberry evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,58 sterline. Primo supporto a 10,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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