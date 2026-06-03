New York: exploit di United Rentals

(Teleborsa) - Effervescente la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,97%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che United Rentals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,45%, rispetto a +0,71% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, United Rentals è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.060,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.011,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.109,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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