Milano 17:35
49.182 +1,71%
Nasdaq 19:03
29.175 +1,24%
Dow Jones 19:03
49.859 +1,00%
Londra 17:35
10.432 +0,99%
Francoforte 17:35
24.737 +1,38%

United Airlines Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, Trasporti
United Airlines Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Brilla la holding di compagnie aeree, che passa di mano con un aumento del 9,03%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che United Airlines Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a +0,26% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di breve periodo di United Airlines Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 91,64 USD con prima area di resistenza vista a 100,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 86,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```