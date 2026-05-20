United Airlines Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla la holding di compagnie aeree , che passa di mano con un aumento del 9,03%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che United Airlines Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,38%, rispetto a +0,26% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di breve periodo di United Airlines Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 91,64 USD con prima area di resistenza vista a 100,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 86,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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