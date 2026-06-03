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In evidenza United Rentals sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza United Rentals sul listino di New York
Brillante rialzo per la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,88%.
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