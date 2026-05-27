New York: amplia il rialzo United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding di compagnie aeree , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Airlines Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Airlines Holdings rispetto all'indice.





La tendenza di breve di United Airlines Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 114,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 110,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 119,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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