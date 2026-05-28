Dow chiude su nuovi massimi grazie a healthcare e consumer. Stabili S&P 500 e Nasdaq

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,36%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.520 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,09%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l' S&P 100 (+0,16%).



L'aumento dei titoli del settore sanitario e dei beni di consumo ha spinto il Dow Jones a un nuovo massimo storico di chiusura. Il Dow Jones aveva già raggiunto massimi di chiusura venerdì e giovedì.



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+1,89%), beni di consumo per l'ufficio (+0,97%) e telecomunicazioni (+0,72%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-1,52%), finanziario (-0,82%) e utilities (-0,48%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Procter & Gamble (+3,17%), Amazon (+2,48%), Boeing (+2,47%) e Home Depot (+2,35%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su JP Morgan , che ha archiviato la seduta a -2,43%. Calo deciso per Travelers Company , che segna un -1,61%. Deludente Chevron , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Nvidia , che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+10,42%), Atlassian (+4,89%), Meta Platforms (+3,74%) e Micron Technology (+3,63%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Zscaler , che ha terminato le contrattazioni a -31,52%. In apnea PDD Holdings , che arretra del 10,38%. Tonfo di Qualcomm , che mostra una caduta del 6,20%. Lettera su ARM Holdings , che registra un importante calo del 5,76%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Giovedì 28/05/2026

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 4%; preced. 0,8%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 661K unità; preced. 682K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%).

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