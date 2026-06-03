New York: ResMed, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di prodotti per la gestione dei disturbi respiratori, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di ResMed rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di ResMed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 185,8 USD con tetto rappresentato dall'area 192,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 181,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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