New York: ResMed, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di prodotti per la gestione dei disturbi respiratori , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ResMed rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di ResMed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 185,8 USD con tetto rappresentato dall'area 192,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 181,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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