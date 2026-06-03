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Parigi: andamento sostenuto per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Air Liquide
Rialzo marcato per il produttore di gas industriali e medici, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
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