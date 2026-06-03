Parigi: nuovo spunto rialzista per Air Liquide

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di gas industriali e medici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Air Liquide rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Air Liquide suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 176,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 183,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 172,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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