Parigi: nuovo spunto rialzista per Air Liquide
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di gas industriali e medici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Air Liquide rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Air Liquide suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 176,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 183,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 172,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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