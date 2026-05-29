Milano
13:56
50.134
+0,62%
Nasdaq
28-mag
30.224
0,00%
Dow Jones
28-mag
50.669
+0,05%
Londra
13:56
10.448
+0,21%
Francoforte
13:56
25.082
-0,04%
Venerdì 29 Maggio 2026, ore 14.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento sostenuto per Saint Gobain
Parigi: andamento sostenuto per Saint Gobain
Migliori e peggiori
,
In breve
29 maggio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per il
produttore di materiali edili
, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: performance negativa per Saint Gobain
Parigi: balza in avanti Saint Gobain
Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain
Parigi: performance negativa per Saint Gobain
Titoli e Indici
Compagnie De Saint-Gobain
+1,75%
Altre notizie
Parigi: risultato positivo per Saint Gobain
Parigi: scambi in forte rialzo per Saint Gobain
Parigi: calo per Saint Gobain
Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Airbus
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto