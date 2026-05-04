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Parigi: andamento sostenuto per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Parigi: andamento sostenuto per Airbus
Apprezzabile rialzo per il colosso aerospaziale, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.
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