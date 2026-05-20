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Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
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