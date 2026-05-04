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Air Liquide cede attività di produzione di biogas in 4 paesi a Mobius Renewables

Energia, Finanza
Air Liquide cede attività di produzione di biogas in 4 paesi a Mobius Renewables
(Teleborsa) - Air Liquide, società francese attiva nella produzione di gas, ha annunciato la cessione delle sue attività di produzione di biogas negli Stati Uniti, in Francia, Norvegia e Svezia a Mobius Renewables. La cessione comprende diverse unità produttive e infrastrutture di distribuzione. L'operazione si allinea alla strategia di Air Liquide volta a creare valore e a gestire attivamente il proprio portafoglio.
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