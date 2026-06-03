Parigi: calo per BNP Paribas
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca francese, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni di breve periodo di BNP Paribas sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 93,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 92,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 94,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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