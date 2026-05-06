Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.
Lo scenario su base settimanale di BNP Paribas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto d'oltralpe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 91,65 Euro. Primo supporto visto a 90,34. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 89,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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