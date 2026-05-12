Parigi: scambi negativi per BNP Paribas

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca francese , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BNP Paribas rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,76 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 90,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 92,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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