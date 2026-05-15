Parigi: andamento negativo per BNP Paribas
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese, che mostra un decremento del 2,49%.
Lo scenario su base settimanale di BNP Paribas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto d'oltralpe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 88,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 92,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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