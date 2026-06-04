Francoforte: brillante l'andamento di Teamviewer
(Teleborsa) - Bene Teamviewer, con un rialzo del 2,55%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Teamviewer. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,093 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,928. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,822.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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