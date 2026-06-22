Piazza Affari: rosso per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda aerospaziale italiana , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Avio , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,29 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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