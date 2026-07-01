Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a -1,19% del principale indice della Borsa di Milano).
Le tendenza di medio periodo di Avio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,44 Euro. Supporto stimato a 31,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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