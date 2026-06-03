Piazza Affari: balza in avanti Pharmanutra

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 94,63 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 86,73. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 82,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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