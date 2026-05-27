Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , con una variazione percentuale del 2,59%.



Lo scenario su base settimanale di Pharmanutra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 87,73 Euro. Primo supporto visto a 85,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 84,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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