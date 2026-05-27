Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, con una variazione percentuale del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di Pharmanutra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 87,73 Euro. Primo supporto visto a 85,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 84,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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