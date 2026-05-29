Piazza Affari: risultato positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Pharmanutra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,68%, rispetto a +2,95% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di Pharmanutra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 92,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 89,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 94,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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