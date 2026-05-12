Piazza Affari: senza freni Pharmanutra
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che tratta in rialzo del 9,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Pharmanutra, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 80,43 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 88,63. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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