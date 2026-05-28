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Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding
Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con un rialzo del 3,77%.
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