Piazza Affari: positiva la giornata per Lottomatica
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lottomatica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Lottomatica ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26,47 Euro. Primo supporto individuato a 25,83. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 27,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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