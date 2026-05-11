Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che mostra un decremento del 2,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Lottomatica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,46%, rispetto a +2,63% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di breve periodo di Lottomatica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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