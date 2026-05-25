Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Bene l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , con un rialzo del 2,35%.



Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Lottomatica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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