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Piazza Affari: in calo Lottomatica

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Lottomatica
Ribasso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che presenta una flessione dell'1,88%.
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